Sie tauchten noch schnell die Plätze - aber es half nichts: In Nordrhein-Westfalen haben Polizisten einen Zehnjährigen am Steuer eines Radladers ertappt. Neben ihm sei ein 28-Jähriger gesessen, heißt es in einer Polizeimeldung.

Demnach fuhr der Junge die Baumaschine über eine Straße in Lichtenau-Holtheim. Der Radlader sei abgebogen und die Insassen hätten die Polizeistreife entdeckt. Sie hätten sich dann umgesetzt - zu spät: Die Beamten stoppten das Fahrzeug.

Der Halter des Radladers und der 28-Jährige wurden angezeigt. Den Jungen brachten die Polizisten nach Hause und informierten die Eltern über das Verhalten.