Das Landgericht Limburg muss knapp zwei Jahre nach der Tötung eines Manns mit einer Heckenschere neu über den Fall verhandeln. So fand der Bundesgerichtshof (BGH) Rechtsfehler im Strafausspruch, wie er am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Die Frage ist demnach, ob der Angeklagte zur Tatzeit vermindert steuerungsfähig war: Er hatte laut einem Gutachten mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.