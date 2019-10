Im hessischen Limburg soll ein 34-Jähriger seine Ehefrau erst mit einem Auto angefahren und dann mit einem Gegenstand erschlagen haben. Das teilte die Polizei mit. Die Zeitung "Frankfurter Neue Presse" berichtet unter Berufung auf Zeugen, dass es sich bei dem Gegenstand um eine Axt gehandelt habe.

Der Polizei zufolge meldeten Zeugen gegen 8.25 Uhr, dass ein Mann eine Frau angefahren habe. Die 31-Jährige war der Polizei zufolge zu Fuß auf einem Gehweg in der Nähe des Hauptbahnhofs unterwegs. Der 34-Jährige soll anschließend aus seinem Auto ausgestiegen sein und mit dem Gegenstand auf die am Boden liegende Frau eingeschlagen haben. Sie sei so schwer verletzt worden, dass sie noch am Tatort starb.

Die Polizisten trafen den Tatverdächtigen dort an. Er habe sich widerstandlos festnehmen lassen, hieß es. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand von einer "Beziehungstat" aus.

Es gebe Hinweise, dass Personen Videos oder Fotos von der Tat gemacht hätten, schrieb die Polizei. Die Behörde forderte diese Zeugen auf, die Aufnahmen nicht im Internet zu veröffentlichen, sondern der Polizei zur Verfügung zu stellen.