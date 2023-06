Am Bremer Steintor hatten sich demnach am Mittwochabend rund 350 meist vermummte Personen versammelt. Sie waren den Angaben der Polizei zufolge »relativ schnell und unvermittelt« auf Einsatzkräfte losgegangen. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Lage habe sich am späten Abend wieder beruhigt.

Auch bei einer Demonstration in Köln kam es zu Ausschreitungen. Teils vermummte Teilnehmer hätten am Mittwochabend Polizisten angegriffen und Pyrotechnik geworfen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Zwei Polizisten seien leicht verletzt worden.

Zu der nicht angemeldeten Demo in der Kölner Südstadt hatten sich demnach etwa 80 bis 100 Sympathisanten des linken Spektrums versammelt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Beamten stellten die Personalien von 16 Personen fest und stellten Strafanzeigen, unter anderem wegen Landfriedensbruchs.