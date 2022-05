Linksextremismus-Prozess in Dresden »Nazis kaputt machen«

Besonders schwer traf es im Januar 2019 einen Arbeiter. Tobias N., Anfang 30, war mit einem Kollegen in Connewitz, einem linksalternativen Stadtteil Leipzigs, unterwegs, um Dachrinnen zu reinigen. Er trug die Mütze eines rechten Modelabels. Das Geschenk eines Freundes, erzählt er vor Gericht. In der Jugend gehörte der Zeuge selbst zur rechten Szene. Über seine Vergangenheit sagt er heute: »Das war Quatsch.«

»Das waren wir«, hat Johann G. auf einer Autofahrt über den Angriff gesagt. Was er nicht wusste: Der Innenraum des Wagens wurde überwacht, eine der Nebenwirkungen des Tatverdachts nach § 129, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. »Schnüffelparagraf« wird er von manchen genannt. Die Verteidigung aber fragt: Was genau bedeutet »wir«? Eine bestimmte Gruppe? Oder die linksradikale Szene im Allgemeinen?

Johann G. hat sich »Hate Cops« auf die Finger tätowieren lassen und eine Vorliebe für Basecaps der Marke »Gucci«. Den Behörden gilt er als linksextremer Gefährder, dem die Polizei schwere Gewalttaten zutraut. Bundesweit fallen nur neun Personen in diese Kategorie. Dass Lina E. anders als ihre Mitangeklagten seit eineinhalb Jahren in Untersuchungshaft ist, verdankt sie auch ihm. Weil Johann G. untergetaucht ist, sehen die Haftrichter auch bei ihr Fluchtgefahr.

Belastet ein Brief die Gruppe?

In ihrer Wohnung in Leipzig-Connewitz fanden die Ermittler eine Speicherkarte mit Fotos. Sie zeigen einen aufgebockten Straßenbahnwaggon in einer Werkstatthalle, frisch mit Graffiti besprüht. Auf einem Bild schaut Johann G. aus dem Waggon in die Kamera. Am Zug ist der Schriftzug »Nakam Crew« zu lesen. Die Ermittler fanden einen Instagram-Account desselben Namens. Darauf Fotos mit weiteren Zügen, auf denen »Nakam« gesprüht ist. Es ist ein Verweis in die Geschichte. Nach 1945 beschloss eine jüdische Untergrundorganisation dieses Namens, Vergeltung an Nazis zu üben. »Nakam« ist Hebräisch und bedeutet »Rache«. Auf dem Instagram-Account ist noch eine andere Bedeutung zu lesen. Dort heißt es, »Nakam« stehe für: »Nazis kaputt machen«.

Der Vorwurf einer kriminellen Vereinigung sei konstruiert, sagt die Verteidigung. Beweise für eine konspirative Gruppe fehlten. Doch es gibt einen Brief, er lag in der Wohnung des Angeklagten Lennart A. Die Verfasserin kritisiert darin die Abschottung einer »Gruppe«, deren Verhalten »nichts mehr mit linksradikaler Politik zu tun« habe. Sie beschimpft einen »Gucci« als »Antifa-Macker« und prangert patriarchales Verhalten an.

Für die Bundesanwaltschaft ist der Brief ein Indiz für die Existenz der kriminellen Vereinigung. Die Verteidigung deutet ihn anders. Kritik von Außen stehe im Widerspruch zu einer klandestinen Kleingruppe. Und »nichts mehr mit linksradikaler Politik zu tun« könne ja auch heißen: nicht links genug. Und wie passe patriarchales Gebaren zu dem Vorwurf, Lina E. habe bei zwei Angriffen das Kommando geführt?

Vermummte stürmen die Kneipe

Im Oktober 2019 stürmten Vermummte mit Schlagstöcken die Neonazi-Kneipe »Bull´s Eye« in Eisenach. Als sich Wirt und Gäste wehrten, soll eine Frau das Signal zum Abbruch gegeben haben. So sagen es Leon R., der Wirt, und Maximilian A., ein Freund, vor Gericht. Bei der Polizei hatte Maximilian A. noch keine Frauenstimme erwähnt. Und Leon R. hatte in einer seiner ersten Vernehmungen gesagt: »Niemand« habe gesprochen.

Im Dezember 2019 wurde Leon R. erneut angegriffen. Diesmal vor seinem Haus in Eisenach. Er wehrte sich mit einem Teppichmesser. Wieder soll eine Frau das Kommando zum Rückzug gegeben haben. Die Angreifer wandten sich dem Auto seiner Kameraden zu, die Leon R. nach Hause gebracht hatten. Maximilian A. und zwei andere wurden verletzt.