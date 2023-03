Vier seiner Gesinnungsgenossen müssen sich derzeit wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung vor dem Oberlandesgericht (OLG) Dresden verantworten, darunter seine Verlobte Lina E. Der Sozialpädagogin und den Mitangeklagten wird vorgeworfen, in Deutschland vermeintliche und tatsächliche Neonazis angegriffen und 13 Männer zum Teil schwer verletzt zu haben.

An den Attacken in Budapest wiederum nahmen laut Polizei mindestens neun Deutsche teil. Darunter sind wohl auch Verdächtige, die der in Dresden angeklagten Gruppe zuzurechnen sind. Das Verfahren vor dem OLG soll in den kommenden Wochen zu Ende gehen. Die sächsischen Sicherheitsbehörden rechnen in Zusammenhang mit der Urteilsverkündung mit Ausschreitungen der linksextremen Szene.