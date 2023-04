Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Linz hatte der Mann die Anhaltesignale der Streifenbeamten missachtet und war über die Bundesstraße 42 nach Nordrhein-Westfalen davongefahren. Laut Polizei war er mit einem BMW unterwegs – doch die Abfrage des Kennzeichens ergab, dass dieses zu einem VW Golf gehören sollte. Das Auto des flüchtenden Fahrers kollidierte mit mehreren unbeteiligten Fahrzeugen. Wegen der Unfallschäden musste der Mann den Pkw in Bad Honnef abstellen. Er flüchtete zu Fuß in einen größeren Gebäudekomplex. Dieses wurde von zahlreichen Polizeikräften aus beiden Bundesländern umstellt. Dabei waren auch eine Drohne und ein Polizeihund im Einsatz. Der Mann wurde schließlich in der Dusche entdeckt. Er sollte am Karfreitag dem Haftrichter vorgeführt werden.