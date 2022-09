Das Kind war am 22. August erschossen worden, als ein Mann vor einem Schützen in das Haus des Mädchens flüchtete. Der Verfolger feuerte durch die halb geöffnete Tür, verletzte die Mutter der Neunjährigen am Handgelenk und traf Olivia tödlich in die Brust. Der Verfolgte wurde schwer verletzt. Er ist außer Lebensgefahr, wird aber weiter in einem Krankenhaus behandelt. Anschließend soll der verurteilte Einbrecher wegen Verstoßes gegen seine Haftauflagen ins Gefängnis.

Der Schütze ist wahrscheinlich Mitglied einer kriminellen Bande in Liverpool. Die Suche gestaltet sich äußerst schwierig, auch weil zahlreiche Menschen Angst vor persönlichen Problemen haben, falls sie mit der Polizei kooperieren. Bisher wurden neun Menschen im Zusammenhang mit der Tat festgenommen. Sie kamen aber alle gegen Auflagen wieder frei.