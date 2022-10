Das Kind war am 22. August offenbar zufällig zum Opfer geworden, als seine Mutter die Tür öffnete, um nach der Ursache für den Lärm auf der Straße zu sehen. Ein 35-jähriger Mann drängte sich daraufhin ins Haus, um sich vor seinem bewaffneten Verfolger zu retten. Der Verfolger feuerte durch die halb geöffnete Tür, verletzte die 46 Jahre alte Mutter der Neunjährigen am Handgelenk und traf das Mädchen tödlich in die Brust.