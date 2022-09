Kurioser Einsatz in Lörrach Autonomer Geschirrspüler sperrt 22-Jährige in Bad ein

Ein sich von selbst öffnender Geschirrspüler hat eine Frau in Baden-Württemberg in ihrem Badezimmer eingesperrt. Als die Polizei helfen wollte, kam sie erst mal nicht in die Wohnung – trotz Zweitschlüssel.