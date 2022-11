Fuchs' Anwälte hatten darauf gepocht, dass der Ehefrau dem Ehevertrag zufolge 30 Millionen Pfund zustehen, sie hatte 45 Millionen verlangt. Der aus Deutschland stammende Fuchs war in den Neunzigerjahren in die USA gezogen und hatte 2012 in New York die französische Journalistin geheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.