Gillian beklagte, sie sei Opfer einer Betrugsmasche geworden, bei der ihre Adresse verwendet worden sei. Zwar seien die meisten der Ankömmlinge sehr freundlich gewesen und es habe ihr sehr leidgetan, sie abweisen zu müssen. Sie sorge sich jedoch, dass in Zukunft auch eine aggressive Person vorbeikommen könne.

Onlineplattform bittet um Entschuldigung

Booking.com bedauerte den Vorfall laut BBC in einer Mitteilung. Man nehme Sicherheit sehr ernst und ermögliche jede Woche Millionen von Aufenthalten, die ohne Probleme stattfänden. »Betrug ist leider ein Problem, mit dem viele Branchen konfrontiert sind«, so das Unternehmen. Man könne aber bestätigen, dass das entsprechende Inserat nun komplett von der Seite entfernt worden sei. Man entschuldige sich bei allen Betroffenen Kunden – und sende »natürlich auch eine Entschuldigung an die Hausbesitzerin«.