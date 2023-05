Ein Mann, den die Polizei am Dienstag mit einem Messer vor dem Buckingham-Palast in London festgenommen hatte, ist in die Psychiatrie eingewiesen worden. Der 59-Jährige hatte Patronen über den Zaun des Palasts geworfen und ein Messer bei sich. Sein Rucksack wurde vorsichtshalber mit einer kontrollierten Explosion gesprengt.