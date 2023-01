Der Einsatz eskaliert, nachdem Anderson davonläuft

Anschließend unterbricht die Aufnahme. In dem veröffentlichten Video der Polizei erscheint der Text: »Sieben Minuten später versuchte Anderson zu fliehen«. Wie viel Zeit tatsächlich vergangen ist, und was in der Zwischenzeit geschah, ist unklar. Anderson ist zu sehen, wie er aufsteht und den Polizisten fragt, ob er sich etwas Wasser holen dürfe. Der Polizist sagt ihm, er werde ihm Wasser besorgen und er solle sich wieder hinsetzen. Anderson stellt sich auf den Bürgersteig und sagt, er wolle, dass andere ihn sehen können. Offensichtlich hat er Angst, dass der Polizist ihm etwas antun könnte. Der Polizist sagt: »In Ordnung, dann setz dich hierhin«, mit Verweis auf den Bürgersteig. Dann sagt Anderson zum Polizisten in etwa: »Sie wollen mir was antun« (»You’re putting a thing on me«), und dass ihm warm sei. Er ist offenbar verwirrt. Dann läuft er auf die Straße. Der Polizist setzt ihm nach und schreit Anderson an, er solle sich auf den Bauch legen. Dieser kniet sich hin und legt sich auf den Rücken.