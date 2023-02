»Dieser Bischof hat sehr viel zum Guten gewandt in unserer Gemeinde«, sagte Sheriff Luna. »Er war eine Säule in unserer Gemeinde, bekannt als Friedensstifter, der sich um Menschen in Not gekümmert hat.«

O’Connell war am 18. Februar mit »mindestens« einer Schusswunde am Oberkörper in seinem Schlafzimmer aufgefunden worden. Dem Sheriff zufolge gab es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen oder einen Einbruch, auch sei keine Schusswaffe am Tatort gefunden worden. Einen Suizid hatte die Polizei schon früh ausgeschlossen.

Seelsorger im Armenviertel »South Central«

O'Connell stammte aus dem irischen Cork und arbeitete seit 45 Jahren in der Erzdiözese Los Angeles, im Jahr 2015 wurde er von Papst Franziskus zum Weihbischof ernannt.