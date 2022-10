Tödlicher Messerangriff in Ludwigshafen Beziehung zwischen Täter und Opfer unklar – Haftbefehl gegen Verdächtigen

Im Fall des tödlichen Messerangriffs in Ludwigshafen ist ein Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Das habe ein Richter am Mittwochabend entschieden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Der 25-Jährige war bei seiner Festnahme angeschossen worden und wird in einem Krankenhaus behandelt. Wann er in ein Gefängnis verlegt werden kann, ist unklar.