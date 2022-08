Auf diese Weise hat eine 14-Jährige in Rheinland-Pfalz auf eine mutmaßliche Vergewaltigung hingedeutet. Ein 19-Jähriger soll die Jugendliche in der vergangenen Woche auf einem Spielplatz in Ludwigshafen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei am Dienstag mitteilten .