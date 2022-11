Der junge Mann war vom Landgericht Frankenthal im August wegen Mordes, Vergewaltigung und Kindesmissbrauchs zu zehn Jahren Haft im Jugendstrafvollzug verurteilt worden. Das Landgericht sah es in seinem Urteil als erwiesen an, dass er die 17-Jährige im März 2020 an einem Weiher in Ludwigshafen vergewaltigt und erwürgt hatte. Zudem missbrauchte er laut Richterspruch zwei Kinder in drei Fällen sexuell.