Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung Vorfall bei BASF – erneut Chemikalie in Rhein gelangt

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln: Bei BASF in Ludwigshafen sind etwa 100 Liter Hexamethylendiamin in den Rhein geflossen. Grund war offenbar ein technischer Defekt an einem Tankschiff.