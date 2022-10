Ein früherer Polizeigewerkschafter aus Schleswig-Holstein ist wegen der Weitergabe vertraulicher Informationen vom Landgericht Lübeck zu einer Geldstrafe von 330 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt worden – insgesamt 13.200 Euro. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Thomas Nommensen das Dienst- und Privatgeheimnis verletzt hatte, indem er in mehreren Fällen per Messengerdienst interne Informationen an einen befreundeten Zeitungsjournalisten weitergegeben hatte.