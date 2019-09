Exhibitionismus-Prozess in Lübeck "Für eine Verurteilung reicht es nicht"

Detlef Hardt kämpft mit den Tränen. Er ist sichtlich erleichtert. "Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil", sagte die Richterin: "Der Angeklagte wird freigesprochen." Nach der Beweisaufnahme sei es nicht erwiesen, dass der heute 74-Jährige als Chef des Weißen Rings Lübeck im April 2016 in einer Beratungssituation vor einer Frau seinen Penis entblößt und sie aufgefordert habe, ihn anzufassen.

Das Gericht ist von Hardts Schuld nicht überzeugt. Es blieben "doch erhebliche und nicht bloß theoretische Zweifel", sagt Richterin Andrea Schulz. Sie spricht Hardt vom Vorwurf des Exhibitionismus frei. Im Zweifel für den Angeklagten. Hardt hatte die Vorwürfe stets bestritten.

Das Urteil des Amtsgerichts Lübeck ist nicht rechtskräftig. Staatsanwaltschaft und Nebenklage haben bereits angekündigt, es mit dem Rechtsmittel der Berufung anzufechten. Der Prozess wird damit aller Voraussicht nach in einigen Monaten vor dem Landgericht Lübeck noch einmal von vorn beginnen.

Richterin Schulz nimmt sich viel Zeit, ihr Urteil zu begründen. Sie spricht fast eine Stunde lang. Und sie erklärt, warum sie insbesondere an der Glaubhaftigkeit der Aussage der Nebenklägerin Dora M. zweifelt. Rechtspsychologin Gabriele Teichert hatte ihr Glaubhaftigkeitsgutachten unter Ausschluss der Öffentlichkeit erstattet. Nun erklärt die Richterin erstmals vor aller Ohren, wieso Teichert zu dem Ergebnis gekommen war, dass das, was Dora M. über jene Begegnung sagt, erfunden oder zumindest übertrieben sein könnte.

"Bruch" in der Schilderung

Die Richterin verweist auf psychologische Erkenntnisse, wonach Opfern das sogenannte Kerngeschehen einer Tat üblicherweise deutlich in Erinnerung bleibe - zumal, wenn es sich wie in diesem Fall um einen Vorgang von nur wenigen Minuten handele. Eine schockierende Situation brennt sich ein. Dora M. aber habe die angeblichen Abläufe unterschiedlich dargestellt. Mal soll Hardt sich erst selbst entblößt und sie dann aufgefordert haben, sich ebenfalls auszuziehen. Mal sei es andersherum gewesen. Mal will sie hinterher schon im Fahrstuhl in Tränen ausgebrochen sein, mal erst im Auto auf dem Weg nach Hause.

Dora M. ist eine selbstbewusste und eloquente Frau. Sie sei in der Lage, "sehr umfassend und weitreichend zu berichten". Es falle jedoch auf, stellt das Gericht fest, dass sie die vorgeworfene exhibitionistische Handlung im Vergleich zu dem Geschehen davor und danach weniger ausführlich schildere. "Es gibt hier diesen Bruch."

Auch die Entstehung der Aussage und etwaige Motive einer möglichen Falschbelastung lassen die Richterin an Hardts Täterschaft zweifeln. Dora M. habe ihre Aussage nach und nach ergänzt. Und sie fürchtete nach Ansicht des Gerichts, dass Hardt ihr Schwierigkeiten in einem anderem Strafverfahren hätte machen können, in dem sie selbst auf der Anklagebank saß. Dora M. ist wegen Betrugs vorbestraft. Erst zu diesem Zeitpunkt - Monate nach der angeblichen Tat - habe sie Hardt angezeigt.

"Die Zeugin hat die Fähigkeit, sehr überzeugend und nicht immer die vollständige Wahrheit auszusagen", sagt die Richterin - und ergänzt: "Leider auch hier im Verfahren." Sie hatte über Mietzahlungen gelogen und sich erst in einer erneuten Befragung korrigiert. Ihre ursprünglichen Angaben seien "schlichtweg völlig falsch" gewesen.

Mehrere Frauen werfen ihm Übergriffe vor

Die Richterin sagt aber auch, dass die Vorwürfe von Dora M. möglicherweise der Wahrheit entsprechen. "Ich kann nicht ausschließen, dass es so gewesen ist." Es gebe "Dinge", die dafür sprächen. "Dass der Angeklagte sich Dora M. gegenüber falsch, übergriffig, nicht professionell verhalten hat, was in seiner Position ein absolutes Unding ist, liegt durchaus nah."

Aber am Ende blieben "vernünftige Zweifel", die auch die Aussagen weiterer Frauen nicht hätten ausräumen können, die "durchaus glaubhaft" berichteten, von Hardt bedrängt worden zu sein. Mehrere Frauen hatten vor Gericht gesagt, Hardt habe ihnen an den Oberschenkel oder die Brust gegriffen, sie gegen ihren Willen küssen wollen oder es getan.

Richterin Schulz sagt dazu: "Vieles war vorwerfbar, es war verwerflich, aber nicht strafbar." Sie wird so deutlich, wie sie als Richterin werden kann: "Man muss sich in bestimmten Positionen seiner Verantwortung besonders bewusst sein." Es sei ein "unerträgliches Bild", wenn sich Menschen hilfesuchend an eine Opferschutzorganisation wenden und ihnen dort "so" begegnet werde.

Die Gesellschaft habe sich ein Bild gemacht, was sie von dem geschilderten Verhalten des Angeklagten halte. Dies betreffe "Anstand und Moral", sagt sie. Aber: "Ich habe die strafrechtliche Entscheidung zu treffen." Das Gericht habe allein über den Vorwurf des Exhibitionismus zu richten, "nur hierfür könnten strafrechtliche Sanktionen ausgesprochen werden". Und sie kommt zu dem Ergebnis: "Für eine Verurteilung reicht es nicht."

Die Worte der Richterin werden unterschiedlich gedeutet

Die Richterin betont, dass es sich um eine Einzelfallentscheidung handelt. Sie will verhindern, dass das Urteil als fatales Signal interpretiert wird. Es sei falsch, Missbrauchsopfern pauschal davon abzuraten, Anzeige zu erstatten.

Die Richterin beendet ihre Urteilsverkündung geradezu sibyllinisch. Sie zitiert Schauspieler Denzel Washington: "So viele Dinge kommen zurück und werden wieder in. Ich kann es kaum erwarten, bis Moral, Respekt und Intelligenz wieder im Trend sind."

Die Worte sind vielseitig interpretierbar und werden hinterher je nach Enttäuschung oder Freude über den Freispruch unter Prozessbesuchern und -teilnehmern auch unterschiedlich gedeutet.

Für die einen ist es eine klare Botschaft an den Angeklagten, seinen Umgang mit Frauen zu überdenken. Für andere ist es eher eine Kritik am Zustand der Gesellschaft: Nicht alles, was unanständig oder anstößig ist, ist auch strafbar. Und möglicherweise liegt das Heil einer Gesellschaft nicht im Ruf nach immer neuen Gesetzen und immer härteren Strafen, sondern in der Rückbesinnung auf "Moral, Respekt und Intelligenz".