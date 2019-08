Frauen im Prozess gegen Ex-Chef des Lübecker Weißen Rings "Ich war wie versteinert"

Immer wieder spricht die Zeugin den Angeklagten direkt an. "Es war doch so, es war doch wirklich so, Herr Hardt", sagt Elke E. Sie schaut zu Detlef Hardt auf der Anklagebank und wartet auf eine Antwort, die sie nicht bekommt.

Die Frau kämpft mit den Tränen. "Ich war Ihnen wirklich dankbar, wirklich dankbar." Sie korrigiert sich: "Ich war dem Weißen Ring dankbar." Hardt, damals Chef der Opferhilfe-Organisation in Lübeck, reagiert nicht auf ihre Worte.

Elke E. ist eine zierliche Frau, die sich auszudrücken und zu wehren weiß. Sie war Inhaberin einer Modeboutique im Kreis Ostholstein. Im Mai 2011 räumten Diebe ihren Laden aus. "Ich war am Boden zerstört", sagt die 74-Jährige vor dem Amtsgericht Lübeck. Ihr Mann war nach einem Schlaganfall ein Pflegefall. "Ich dachte, meine Existenz ist vorbei, ich hatte nicht nur für mich, sondern auch für meinen Mann zu sorgen." Die Polizei vermittelte sie an den Weißen Ring. Detlef Hardt betrat ihr leergeräumtes Geschäft.

"Herr Hardt hat sich sehr bemüht, mir schnellstens zu helfen, auch finanziell", sagt sie. Als "sehr zuvorkommend, sehr freundlich, sehr hilfsbereit" beschreibt sie sein Verhalten. "Doch irgendwann schlug es um." Drei-, viermal in der Woche sei er fortan bei ihr im Geschäft erschienen. Nur mit Mühe habe sie ihn wieder herausbekommen.

Hardt habe seiner Frau und seiner Tochter Gutscheine für ihre Boutique geschenkt. "Ich habe mich gefreut, dass ich Frau Hardt kennenlernen durfte", sagt Elke E., "und ich war sehr erstaunt, als Herr Hardt mich ein paar Tage später fragte, ob er meine Brust anfassen dürfe." Sie habe ihm eine Abfuhr erteilt. Er habe sie trotzdem immer wieder gefragt.

Zeugin: Er bog auf einen Parkplatz ab

Eines Tages saß sie in seinem Auto. Ihr Mann war damals in einem Pflegeheim, es sei ihm sehr schlecht gegangen. Hardt habe angeboten, sie hinzufahren, er habe sie am Abend auch wieder abgeholt. Auf der Rückfahrt sei er auf einen abgelegenen Parkplatz gefahren. Dort habe er seine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt und wenig Zweifel daran gelassen, was er wollte. "Ich wollte das überhaupt nicht", sagt die Zeugin. Sie habe seine Hand weggeschoben und gesagt: "Das lassen Sie sofort sein, oder ich steige aus und melde das!" Er habe dann versichert, sie nach Hause zu fahren. "Und das hat er auch gemacht."

Eines späteren Abends habe er dann vor ihrer Tür gestanden. Sie habe nicht geöffnet. "Ich wollte nur sehen, ob Sie im Schlafzimmer ein schönes Doppelbett haben", habe er am nächsten Tag gesagt. "Das hätte er gerne mal ausprobiert." Immer wieder habe sie ihn zurückgewiesen. Immer wieder habe er sich distanzlos verhalten.

Elke E. erzählte schließlich einer Kriminalbeamtin, die Kundin bei ihr war, von Hardts Verhalten. Kurz darauf sei er zu ihr gekommen. Sie habe unterschreiben sollen, dass nicht stimme, was sie über ihn gesagt habe. Sie habe nicht unterschrieben. "Wer wird Ihnen das glauben?", habe er sie da gefragt und auch gleich die Antwort geliefert: "Kein Mensch!" Sie wisse ja, was er für Kontakte habe, habe er zu ihr gesagt, berichtet Elke E. vor Gericht. Es ist der Moment, in dem sie sich zu Hardt dreht. "Es war doch so, es war doch wirklich so, Herr Hardt."

Hardts Verteidiger hatte eine Stellungnahme für seinen Mandaten verlesen, als Elke E. noch nicht im Saal war. Darin wies Hardt alle Vorwürfe zurück. Die Situation auf dem Parkplatz habe es nie gegeben. Hardt habe auch nie versucht, ihre Brüste anzufassen.

Elke E. erstattete damals keine Anzeige. "Ich hatte daran kein Interesse." Sie habe seine Frau sehr gemocht. "Und seine Tochter war so stolz auf ihn", sagt sie. "Und dann sollte ich ihn anzeigen? Ich konnte doch keine Familie zerstören." Außerdem, die Zeugin wiederholt die Worte, die Hardt zu ihr gesagt haben soll: "Wer wird mir glauben? Kein Mensch."

"Herr Hardt war für mich eine Vaterfigur"

Gabriela K., 56 Jahre alt, Laborantin, sagt an diesem Donnerstag ebenfalls vor Gericht aus. Im August 2016 stand sie plötzlich auf der Straße. Ihr Mann hatte ihr Gewalt angetan. Sie war aus der Wohnung geflohen, nun hatte sie nichts mehr. "Ich habe mich dann an den Weißen Ring gewandt, weil es mir einfach schlecht ging."

Eines Abends sei Detlef Hardt mit ihr in seinem Büro gewesen. Sie habe auf einem Stuhl gesessen, als er an ihrem T-Shirt gezogen und ihre Schulter entblößt habe. Dabei habe er ihr an eine Brust gefasst. Dann habe er ihren Kopf in beide Hände genommen und ihr seine Zunge in den Mund gesteckt. "Ich war wie versteinert", sagt sie. Sie habe ihn gebeten, aufzuhören. "Und das hat er dann auch gemacht." Danach habe er sie nach Hause gefahren.

Mehr Hintergrund bei SPIEGEL Plus Sexuelle Gewalt beim Weißen Ring in Lübeck? "Da hat eine ganze Stadt den Mund gehalten"

Wenn stimmt, was die Frauen unabhängig voneinander berichten, dann hat Hardt nicht nur keinerlei professionelle Distanz gewahrt, sondern massiv Grenzen überschritten. Wenn stimmt, was die Frauen berichten, dann hat er sich um die besondere Verantwortung, die Helfern im Umgang mit Opfern von Gewalt und Missbrauch zukommt, kaum geschert.

Die Frauen waren ihm dankbar. Dass der Weiße Ring sie zum Abendessen einlud, hinterfragten sie nicht. Dass Hardt damit private Interessen verfolgen könnte, auf diese Idee kamen sie nicht. "Sie erwarten so etwas nicht", sagt Gabriela K.: "Ich habe Hilfe gesucht, Herr Hardt war für mich eine Vaterfigur, der ich voll vertraut habe."

Hardt muss sich seit Juni vor Gericht verantworten. Allerdings nicht wegen der Erlebnisse, die Elke E. und Gabriela K. schildern. In erstem Fall wurde keine Anklage erhoben, im zweiten wurde sie nicht zugelassen. Die beiden Frauen wurden nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft als Zeuginnen gehört, um ein mögliches Muster im Verhalten von Hardt aufzuzeigen.

Vor Gericht steht er wegen des Vorwurfs des Exhibitionismus. Im April 2016 soll er sich vor einer Frau entblößt haben. Auch die heute 41-Jährige soll Rat beim Weißen Ring gesucht haben. Hardt bestreitet auch diesen Vorwurf.