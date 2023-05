Die Polizei sucht nach einem 23 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, einen 24-Jährigen erschossen zu haben.

Der mutmaßliche Täter habe am Montag auf einer Rolltreppe am Busbahnhof in Lüdenscheid auf sein Opfer geschossen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen. Beide Männer seien Syrer und kannten sich den Angaben zufolge. Zunächst waren zwei 15 und 18 Jahre alte Personen festgenommen worden, der Tatverdacht gegen sie hatte sich aber nicht erhärtet.