Auf einer Kirmes in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann durch einen Schuss getötet worden. Der 40-Jährige sei am Samstagabend am Ausgang des Festgeländes von dem Projektil getroffen worden und wenig später in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.