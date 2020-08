Gesamtschule in Lüdenscheid Mehr als ein Dutzend verletzte Schüler durch Wespenstiche

Ein Schüler erhielt mindestens fünf Stiche: Wespen haben an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen mehrere Kinder attackiert. 13 Betroffene kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.