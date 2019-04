Nach dem Missbrauch von Dutzenden Kindern auf einem Campingplatz in Lügde lässt der Campingplatzbetreiber nun die Hütte des Hauptverdächtigen Andreas V. abreißen. Die entsprechenden Arbeiten hätten bereits am Dienstag begonnen, berichteten mehrere Medien, darunter der WDR und die "Lippische Landes-Zeitung".

Das Gelände war in den vergangenen Wochen mehrfach nach Beweismitteln durchsucht worden. Am 27. März sei der mutmaßliche Tatort freigegeben worden, heißt es in den Berichten unter Berufung auf die Behörden. "Am liebsten hätte ich die ganze Parzelle direkt dem Erdboden gleich gemacht", hatte Betreiber Frank Schäfsmeier der "Lippischen Landeszeitung" zuvor gesagt.

Mehr als 30 Kinder, die meisten zwischen vier und 13 Jahre alt, wurden den Ermittlern zufolge über Jahre auf dem Campingplatz missbraucht. Mehrere Tatverdächtige sitzen seit Dezember in Untersuchungshaft, darunter auch Andreas V.

Im Zusammenhang mit dem Verbrechen steht die Polizei in der Kritik. Unter anderem verschwanden 155 Beweismittel aus einem Asservatenraum. Außerdem sollen Mitarbeiter, die nicht dafür geschult waren, Opfer befragt haben. Mehrere Beamte von der Polizei Lippe wurden bereits versetzt oder suspendiert.