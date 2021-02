Lüneburg Psychiatriepatient tötet zwei Mitpatienten – Pflegerin schwer verletzt

Tödliche Gewalt in einer psychiatrischen Klinik in Niedersachsen: Ein Patient hat zwei Mitpatienten attackiert, sie erlagen ihren Verletzungen. Der Mann griff auch eine Pflegerin an, ehe die Polizei ihn überwältigen konnte.