Die große Jugendkammer sprach den gebürtigen Rostocker wegen 31-fachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, davon in 26 Fällen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen, schuldig. Dazu kam 76-facher sexueller Missbrauch von Kindern, davon in 63 Fällen in Bezug auf Schutzbefohlene, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Damit folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft.