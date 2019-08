Bei einem weiteren Unfall mit einer Kutsche in der Lüneburger Heide sind 18 Senioren verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt eine 79-jährige Frau lebensgefährliche Verletzungen. Sechs Fahrgäste wurden schwer, zwölf weitere leicht verletzt, als das Gespann bei Schneverdingen auf abschüssiger Strecke außer Kontrolle geriet. Es prallte gegen einen Findling neben der Straße und kippte um.

In der Kutsche befand sich demnach eine 18-köpfige Seniorengruppe aus dem Raum Hannover. Ein Großaufgebot an Rettungskräften versorgte die Verletzten. Die lebensgefährlich verletzte 79-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen.

Einen Tag zuvor ähnlicher Unfall in Egestorf

Laut Beamten hatte das von einer 38-jährigen Mitarbeiterin gelenkte Fuhrwerk zu viel Fahrt aufgenommen und war auf der Gefällestrecke verunglückt. Nähere Angaben zur Ursache gab es nicht.

Erst am Mittwoch waren bei einem ähnlichen Kutschenunfall im wenige Kilometer entfernten Egestorf 13 Senioren verletzt worden, vier davon schwer. Auch dort war ein Ausflugsgespann auf einer abschüssigen Straße außer Kontrolle geraten und dann umgestürzt.

Ursache für diesen Unfall war nach Polizeiangaben ein gerissenes Bremsseil. Die 51 Jahre alte Kutschenführerin hatte noch versucht, das Gefährt in einen Seitenstreifen zu lenken, um es dadurch abzubremsen.