Die Polizei könnte das von Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath ab Dienstag räumen – will das aber nach eigenen Angaben frühestens am Mittwoch tun. Das sagte Polizeipräsident Dirk Weinspach. »Da wir morgen noch eine Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger in Erkelenz durchführen werden, müssen sie ab übermorgen oder den darauffolgenden Tagen mit dem Beginn der Räumung rechnen«, sagte er.