Verhandlungen am Tunnel in Lützerath »Am Sonntagabend um 21 Uhr hatten wir ein Abkommen«

Zwei Aktivisten hatten sich in einem Tunnel in Lützerath verschanzt, am Montag kamen sie freiwillig heraus. Matthias Schranner verhandelte mit ihnen und sagt: »Das Rezept war, keinen Druck aufzubauen.«