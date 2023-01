Räumung von Lützerath Verbliebene Aktivisten verlassen Tunnel

Bundesregierung kritisiert Gewalt während Räumung

Die Bundesregierung hat derweil die Gewalt von Demonstranten bei der Räumung des Dorfes Lützerath kritisiert. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann verwies auf ein Interview von Kanzler Olaf Scholz (SPD) vom Wochenende in der »taz«, in dem dieser erklärte, die Grenze bei Demonstrationen verlaufe dort, wo es zu Gewalt komme. »Diese Grenze wurde in Lützerath überschritten, und das verurteilen wir auch ausdrücklich«, sagte Hoffmann am Montag in Berlin.

Aktivisten hatten der Polizei ihrerseits Gewalt-Exzesse bei der Großdemonstration am Samstag vorgeworfen. Es sei eine »hohe zweistellige bis dreistellige Zahl« von Teilnehmern verletzt worden. Laut Polizei wurden neun Aktivisten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Mehr als 70 Polizistinnen und Polizisten sollen seit Beginn des Räumungseinsatzes Verletzungen auf dem Gelände davongetragen haben. Allerdings sagte ein Polizeisprecher am Sonntag, dass die Verletzungen nur zum Teil auf Gewalt durch Demonstranten zurückgingen.