Zwei Rentner haben sich in Rheinland-Pfalz mit Gartenrechen attackiert – und erst nach dem Eingreifen von Passanten voneinander abgelassen. Die herbeigerufenen Polizeibeamten trafen am Donnerstagabend in Lustadt auf »zwei völlig erschöpfte 77-Jährige«, wie die Polizeidirektion Landau am Freitag mitteilte .