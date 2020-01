Der Unfall ereignete sich um 1 Uhr nachts im Ort Luttach, die Folgen sind offenbar dramatisch: Sechs Menschen sind ums Leben gekommen, nachdem ein Autofahrer im äußersten Norden Italiens in eine Gruppe junger Leute gefahren ist. Den Einsatzkräften zufolge handelt es sich bei den Opfern um Deutsche.

Man gehe davon aus, dass alle Opfer aus der Bundesrepublik eingereist seien, sagte ein Polizeisprecher. Die 22 und 23 Jahre alten Touristen kamen Medienberichten zufolge wohl aus verschiedenen Orten in Norddeutschland, sie sollen gerade auf dem Heimweg von einem Discobesuch gewesen sein.

Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge standen die Studenten an einem Reisebus, als der PS-starke Sportwagen mit hoher Geschwindigkeit in die Gruppe fuhr. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, die jungen Leute seien auf der Hauptstraße in Luttach unterwegs gewesen.

Neben den Todesopfern gibt es offiziellen Angaben zufolge elf Verletzte, vier davon erlitten laut Polizei schwerste Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser der Region, eine Frau wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Innsbruck in Österreich geflogen. Ob Menschen in Lebensgefahr schweben, ist nicht bekannt.

Der Sender Rai Südtirol berichtet, das Fahrzeug sei in eine Gruppe aus insgesamt 17 Menschen gefahren. Die Polizei geht von einem Unfall und nicht von einer absichtlichen Tat aus. Helmut Abfalterer von der Feuerwehr sagte der "Tageszeitung Online": "Es hat ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld."

Der Fahrer des Autos überlebte den Unfall und kam in ein Krankenhaus. Er soll wegen des Verdachts der Tötung im Straßenverkehr festgenommen worden sein, laut Rai drohen ihm im Falle einer Verurteilung bis zu zwölf Jahre Haft. Medienberichten zufolge war der 28-jährige aus dem knapp 30 Kilometer entfernten Kiens wahrscheinlich betrunken.

Freiwillige Feuerwehr Luttach/DPA Feuerwehr am Unglücksort: "Es hat ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld"

Die Polizei ermittle den Hergang des Unglücks, hieß es beim Landeskommando der Carabinieri. Die Opfer müssten noch identifiziert werden. In der Gruppe hätten sich nicht alle untereinander gekannt und nicht alle hätten Dokumente bei sich gehabt, teilte die Polizei mit.

Das Auswärtige Amt nahm Kontakt zu den italienischen Behörden auf, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Mitarbeiter des Generalkonsulats in Mailand unterstützen demzufolge bei der Identifizierung der Verunglückten. Sie würden auch bei der Betreuung der Betroffenen helfen.

Die Feuerwehr löste wegen des Unglücks Alarmstufe 5 aus, insgesamt rückten demnach 160 Einsatzkräfte aus der ganzen Region aus - darunter Angehörige mehrerer Feuerwehren, des Roten Kreuzes und der Kriminalpolizei sowie Notärzte, Psychologen und Notfallseelsorger.

Vertreter der Einsatzkräfte und der örtlichen Behörden zeigten sich auf einer Pressekonferenz am Vormittag entsetzt über den Vorfall. "Das neue Jahr beginnt mit dieser schrecklichen Tragödie", sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher laut Rai. "Wir sind alle geschockt." In dem Ort soll es seit Längerem Klagen geben über Autos, die auf der Hauptstraße rasen.

Luttach ist ein Dorf der Gemeinde Ahrntal, die etwas mehr als tausend Einwohner hat und im äußersten Norden Südtirols liegt. Die Gegend liegt in Norditalien an der Grenze zu Österreich und ist ein Ski- und Wintersportgebiet. Der Ort ist beliebt bei deutschen Jugendgruppen, die zum Skifahren kommen.