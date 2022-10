Verdächtiger im Fall Madeleine McCann Christian B. wegen weiterer Sexualstraftaten angeklagt

Wie die Staatsanwaltschaft in der niedersächsischen Stadt mitteilte, soll B. die Taten in den Jahren 2000 bis 2017 in Portugal begangen haben. Die Opfer waren demnach Mädchen und Frauen zwischen etwa zehn Jahren und dem Seniorenalter. Sie sind offenbar teilweise unbekannt, in den meisten Fällen verweisen die Ermittler auf Videoaufnahmen, die der Beschuldigte selbst anfertigte.