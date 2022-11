Hintergrund ist eine Anklage für Taten, die B. in den Jahren 2000 bis 2017 in Portugal begangen haben soll. Die Ermittler werfen B. Vergewaltigung und Kindesmissbrauch vor. Die Opfer waren laut Staatsanwaltschaft Mädchen und Frauen zwischen etwa zehn Jahren und dem Seniorenalter. Eines der mutmaßlichen Opfer ist die Irin Hazel Behan, die als 20-Jährige im Juni 2004 an der portugiesischen Algarve-Küste in ihrer Wohnung in einer Ferienanlage überfallen und vergewaltigt wurde.