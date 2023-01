Messina Denaro wurde nach seiner Festnahme auf Sizilien in ein Hochsicherheitsgefängnis in L'Aquila in den zentral-italienischen Abruzzen gebracht. Dort kam er in Isolationshaft. Nach Informationen der Zeitung »Corriere della Sera« setzt der prominente Häftling seine Chemotherapie im San-Salvatore-Krankenhaus in L'Aquila fort, in dem es eine Extra-Station für solche Häftlinge gibt.

Der im Jahr 1993 untergetauchte Boss der sizilianischen Costa Nostra gilt als Nachfolger der in Haft gestorbenen historischen »Paten« Bernardo Provenzano und Totò Riina. Messina Denaro wurde in Abwesenheit wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, unter anderem wegen der Ermordung des Anti-Mafia-Richters Giovanni Falcone im Jahr 1992.