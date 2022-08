Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im November 2021 als 14-Jähriger in Aschersleben in Sachsen-Anhalt seine gleichaltrige Ex-Freundin getötet hat. Mit dem Urteil blieb das Gericht nach Auskunft eines Sprechers knapp unter der Höchststrafe, die wegen Mordes für einen Jugendlichen bei zehn Jahren liegt.