Mehrere Angreifer haben in Magdeburg einem jungen Mann schwerste Kopfverletzungen zugefügt. Nach Angaben von Ärzten besteht Lebensgefahr. Der 22-Jährige aus Hamburg hatte laut Polizei die Männer und Frauen am Samstagabend in einer Straßenbahn angesprochen, weil sie das Inventar der Bahn mutwillig demolierten.

Mehrere Angreifer - es sollen zwischen vier und sieben Personen gewesen sein - schlugen und traten daraufhin auf den 22-Jährigen ein, zunächst in der Bahn, später an der Haltestelle Damaschkeplatz.

Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos. Es würden Zeugen für die Attacke gesucht, hieß es.