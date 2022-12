Bei der Kollision war eine 23-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen. Passanten hatten die Leiche der Frau erst am nächsten Morgen am Straßenrand gefunden. Sie war nach dem Zusammenprall offenbar am Unfallort zurückgelassen worden.

Autofahrerin hörte Knall am Fahrzeug

Die mutmaßliche Unfallfahrerin sagte laut Polizei aus, sie sei mit dem Auto Richtung Rostock unterwegs gewesen und habe in Malchin einen Knall an ihrem Fahrzeug wahrgenommen. Diesen habe sie aber nicht mit einem Unfall in Verbindung gebracht. Erst durch Medienberichte sei sie auf den Unfall aufmerksam geworden.