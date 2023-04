Als sie Stunden später an derselben Stelle von Cala Llamp in der Gemeinde Andratx vorbeikamen und der Deutsche dort immer noch unverändert lag, hätten sie die Polizei alarmiert. Die Bergung der Leiche in dem felsigen Gelände an einem steilen Abhang sei sehr schwierig gewesen, sagte ein Polizist. Die Feuerwehr habe einen Seilzug aufbauen müssen.