Auf der beliebten spanischen Ferieninsel Mallorca ist nach einem Medienbericht ein Mann festgenommen worden, der Dutzende Frauen heimlich auf der Toilette seiner Bar gefilmt haben soll. Der 42-Jährige habe den Erkenntnissen zufolge in seinem Etablissement in der mallorquinischen Hauptstadt Palma in den vergangenen zwei Jahren mindestens 38 Frauen gefilmt, berichtete die Zeitung »Diario de Mallorca« unter Berufung auf die Polizei. Dazu habe er zwei kleine und hochmoderne Kameras in Flaschen versteckt, hieß es.