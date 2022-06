Bei einer EU-weiten Razzia gegen einen mutmaßlichen albanischen Kokainschmuggel-Ring hatte die Polizei im Februar insgesamt 45 Verdächtige festgenommen – darunter auch den Hamburger Kiez-Paten Bashkim Osmani. Er ging den Ermittlern in Kroatien ins Netz, wurde dann nach Mallorca ausgeliefert und dort am 2. März in Untersuchungshaft genommen.

Laut »Bild«-Zeitung soll sich Osmanis Anwalt Jaime Campaner »wochenlang« dafür eingesetzt haben, dass sein Mandant freikommt.