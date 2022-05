Eskalierender Partytourismus ist auf Mallorca bereits seit Langem ein Problem. Nun hat eine deutsche Reisegruppe in der Inselhauptstadt Palma aber offenbar besonders über die Stränge geschlagen. Einzelne Mitglieder haben sich womöglich der Brandstiftung schuldig gemacht.

Die insgesamt 13 deutschen Urlauber waren bereits am vergangenen Freitag in ihrem Hotel festgenommen worden, nachdem sich direkt neben ihrer Herberge ein schwerer Brand ereignet hatte. Die Touristen, nach Angaben der » Mallorca Zeitung « Mitglieder eines Kegelvereins aus dem Raum Münster , hatten offenbar auf ihren Balkonen gefeiert.

Der Brand entstand demnach mutmaßlich durch von Gruppenmitgliedern auf das Terrassendach eines Restaurants geworfene Zigaretten. Offenbar wurde auch Alkohol auf das Dach geschüttet.

Verdächtige verweigerten offenbar kollektiv die Aussage

Der zuständige Ermittlungsrichter in Palma hatte am Samstag für die Touristen Untersuchungshaft ohne Anrecht auf Kaution angeordnet. Die Beschuldigten sollen bei ihrem Verhör durch den Richter von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, die Aussage zu verweigern. Der Richter gehe von »gemeinsamer Verantwortung« aus, schrieb unter anderem die Zeitung »Diario de Mallorca«. Angaben zur Herkunft der deutschen Touristen machte die Polizei in Palma zunächst nicht.