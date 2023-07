Es war nicht der erste derartige Vorfall auf Mallorca in der jüngsten Vergangenheit. Anfang Juli berichtete beispielsweise die »Mallorca Zeitung« , die Polizei ermittle gegen zwei Security-Mitarbeiter eines Lokals am Ballermann wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf Urlauber. Demnach handelte es sich damals bereits um die »dritte größere Auseinandersetzung zwischen Türstehern und deutschen Urlaubern in dieser Saison«. Ein Sprecher der Polizei sagte dem Medium, dass es auch in den vergangenen Jahren schon ähnliche Vorfälle gegeben habe.