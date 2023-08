Der Vorfall soll sich demnach am frühen Montagmorgen in dem Ferienort Magaluf im Westen der Insel zugetragen haben. Das mutmaßliche Opfer gibt laut Polizei an, sie habe die Männer Montagnacht kennengelernt. Laut Medienberichten stimmte sie zu, einen der Verdächtigen auf sein Hotelzimmer zu begleiten. Dort, so sagte sie es laut Polizei, sei sie von den sechs Männern vergewaltigt worden. Berichten zufolge gelang es der Frau anschließend, zu fliehen.