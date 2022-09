Allerdings, so Richter Kvart, habe man Hinweise, dass der Täter eine Faszination für Massaker an Schulen und andere Gewalttaten habe. Der 18-Jährige habe mit seiner Attacke wohl auch Aufmerksamkeit erregen wollen.

Die Tat löste weltweit Entsetzen aus. In Schweden war es bereits zuvor mehrfach zu Angriffen an Schulen gekommen, bei denen jedoch, anders als in Malmö, kein Mensch gestorben war.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Verteidiger des Mannes erklärte, man wolle es anfechten.