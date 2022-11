»Der Einbruch muss in den frühen Morgenstunden stattgefunden haben«, sagte der LKA-Sprecher. »Es war klassisch, wie man es sich in einem schlechten Film vorstellt.«

In der Nacht zu Dienstag hatten unbekannte Täter in einem Technikraum der Deutschen Telekom in Oberbayern mutwillig mehrere Glasfaserkabel durchtrennt. Durch die Zerstörung seien die Telefon- und Internetverbindungen für etwa 13.000 Privat- und Firmenkunden rund um Manching unterbrochen worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mit. Auch im Mobilfunknetz der Telekom kam es demnach in dem betroffenen Bereich zu Ausfällen.