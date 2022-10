Im Oktober 2018 hatte der Brandanschlag auf das Restaurant weit über die Stadt hinaus für Aufsehen gesorgt, weil in den Wochen zuvor in Chemnitz Rechtsradikale immer wieder in der Stadt marodiert hatten, es war auch zu Menschenjagden gekommen.

Zu dem Tatzeitpunkt waren 15 Menschen in den Wohnungen über dem Lokal – sie blieben unverletzt. Der aus der Türkei stammende Wirt hatte beharrlich behauptet, die Täter seien im Kreis von Rechtsradikalen zu suchen. Laut Anklage hatte er dagegen selbst das Ganze in Auftrag gegeben, um eine hohe Versicherungssumme zu kassieren. Der Fall wird seit Anfang Februar am Landgericht Chemnitz verhandelt.