In den vergangenen Wochen haben in den USA immer wieder Menschen mit Schusswaffen angegriffen: Unter anderem erschoss ein weißer Mann im Mai zehn schwarze Menschen vor einem Supermarkt im Bundesstaat New York, Ende Mai griff ein Mann eine Grundschule in Texas an und erschoss dort 19 Kinder. Der US-Kongress diskutiert aktuell darüber, die extrem liberalen Waffengesetze zu verschärfen, unter anderem um es ein wenig schwerer zu machen, Waffen zu kaufen.